Гибель начальника войск РХБЗ Кириллова в Москве квалифицирована как теракт

Следственный комитет России начал уголовное дело по факту гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Кириллова и его помощника. Инцидент, произошедший на Рязанском проспекте в Москве, квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщает СК Москвы.

По данным следствия, дело возбуждено по статьям, относящимся к теракту, убийству и незаконному обороту оружия. Ведомство сообщает, что Главное следственное управление СК по Москве инициировало расследование уголовных дел в соответствии с ч.1 ст. 105 (убийство), ст. 205 (террористический акт) и ст. 222 (незаконный оборот боеприпасов и оружия) Уголовного кодекса Российской Федерации.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, которая занимается сбором улик и выяснением обстоятельств произошедшего. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже проинформирован о ходе расследования и о первоначальных доказательствах.

Кириллов и его помощник погибли сегодня в результате мощного взрыва, что в очередной раз поднимает вопросы безопасности и защиты военнослужащих в столице.