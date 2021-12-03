 Гидрометцентр РТ: в выходные казанцев ждет метель, туман, дождь и гололедица
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Гидрометцентр РТ: в выходные казанцев ждет метель, туман, дождь и гололедица

Мэрия Казани попросила водителей быть осторожнее на дорогах

Город
3 декабря 2021  16:02
Автор:
Елена Молчанова

Гидрометцентр РТ предупреждает: казанцев ждет метель, туман, дождь и гололедица. В связи с этим пресс-служба мэрии Казани попросила водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать все правила ПДД. 

Ветер 4 декабря будет 17-22 м/с, что характеризуется по шкале Бофорта как шторм, а также плюсовая температура днем: от 0 до +4 градусов, ночью: от -3 до +2.  Вероятен дождь, метель, туман и мокрый снег. 

Послезавтра, 5 декабря, ветер ослабеет до 15 м/с, и похолодает до -6 градусов, а дороги покроются льдом и снегом. 

Ранее «КВ» сообщали о том, какая погода ждет казанцев этой зимой.  

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