Гидрометцентр РТ: в выходные казанцев ждет метель, туман, дождь и гололедица

Гидрометцентр РТ предупреждает: казанцев ждет метель, туман, дождь и гололедица. В связи с этим пресс-служба мэрии Казани попросила водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать все правила ПДД.

Ветер 4 декабря будет 17-22 м/с, что характеризуется по шкале Бофорта как шторм, а также плюсовая температура днем: от 0 до +4 градусов, ночью: от -3 до +2. Вероятен дождь, метель, туман и мокрый снег.

Послезавтра, 5 декабря, ветер ослабеет до 15 м/с, и похолодает до -6 градусов, а дороги покроются льдом и снегом.

Ранее «КВ» сообщали о том, какая погода ждет казанцев этой зимой.