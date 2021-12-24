 Глава Альметьевска попросил Минниханова сохранить автобусные маршруты
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Глава Альметьевска попросил Минниханова сохранить автобусные маршруты

Пассажиропоток в Альметьевске за последние пять упал в два раза, поэтому перевозчики столкнулись с большими убытками

Город
24 декабря 2021  10:28
Автор:
Ольга Ильина

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова помочь сохранить маршрутную сеть города. Просьбу Нагуманов озвучил на XVI съезде Совета муниципальных образований республики.

Он отметил, что субсидии сельских маршрутов по президентской программе позволили где-то реанимировать, а где-то сохранить городскую маршрутную сеть, которая достаточно хорошо работает.

«Для сохранения городской маршрутной сети прошу вас, Рустам Нургалиевич, включить в статьи расходов транспортные услуги в бюджеты городов и районов по аналогии с этой программой», – подчеркнул Нагуманов.

Организация качества городского общественного транспорта – одна из основных проблем на сегодняшний день, обозначил глава Альметьевска. Во-первых, это и так дорогостояще, во-вторых, пассажиропоток в Альметьевске за последние пять упал в два раза. По этим причинам перевозчики столкнулись с большими убытками, которые невозможно полностью компенсировать из местного бюджета, заключил Нугманов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

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