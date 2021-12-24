В Татарстане прошло заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров организации «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства республики. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Участники заседания заслушали несколько докладов. Один из них был представлен гендиректором дочерней компании «Технология» госкорпорации «Ростех» Андрей Силкин. Он рассказал об инновациях для оборонной промышленности.

«При производстве прекурсоров для стекловолокна используется много керамики. Изучили производство на заводе «Алабуга-Стекловолокно». У нас есть предложения, как оптимизировать расходы на покупку импортного сырья», – обозначил Силкин.

Минниханов предложил гендиректору «Технологии» объединиться с Татнефтью, а также поручил проректору КФУ, директору Института геологии и нефтегазовых технологий Данису Нургалиеву данное направление изучить.

Напомним, ранее компания «Технология» заявила о пропаже 10 своих самолетов в Казани.