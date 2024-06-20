Глава минтруда РТ встретилась с татарстанцами в прямом эфире

В Татарстане уделяют пристальное внимание поддержке репродуктивного здоровья граждан в рамках провозглашенного в России Года семьи, заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Выступая в прямом эфире Центра управления регионом РТ, министр подчеркнула важность своевременной диспансеризации подростков и молодежи для сохранения их репродуктивного здоровья. По её словам, государство должно создать все условия, чтобы семьи могли реализовать свою репродуктивную функцию.

Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи указом Президента Владимира Путина. В стране и регионах созданы специальные оргкомитеты, которые координируют работу всех заинтересованных ведомств в этой сфере.

Для реализации задач Года семьи используются как федеральные, так и региональные инструменты. В частности, продолжается реализация национального проекта «Демография», который предусматривает комплексную поддержку семей с детьми и тех, кто только планирует рождение ребенка.