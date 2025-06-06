Глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин ушел в отставку

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об освобождении Марселя Миннуллина от должности министра здравоохранения республики по собственному желанию. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Миннуллин возглавлял ведомство с 2023 года. За это время под его руководством были реализованы важные проекты по модернизации системы здравоохранения, включая развитие первичной медико-санитарной помощи и цифровизацию медицинских услуг.

Профессиональный путь 50-летнего Миннуллина начался в Республиканской клинической больнице, где он прошел путь от хирурга приемного отделения до ведущего специалиста. Выпускник Казанского государственного медицинского института, кандидат медицинских наук и заслуженный врач Татарстана, Миннуллин известен как высококвалифицированный специалист в области абдоминальной хирургии.

В правительстве республики отмечают значительный вклад Миннуллина в развитие системы здравоохранения, особенно в период пандемии COVID-19, когда он занимал должность заместителя министра.