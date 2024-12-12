Глава Роспотребнадзора предупредила о риске заражения людей птичьим гриппом

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Россия/Мир
12 декабря 2024  11:51

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о серьезной угрозе передачи птичьего гриппа человеку. Она акцентировала внимание на высоком риске, связанном с распространением данного вируса.

«На наш взгляд, вероятность существует из-за высокопатогенного птичьего гриппа и межвидового заражения, о чем сообщается все чаще. Мы получаем данные о случаях заболевания людей птичьим гриппом буквально каждую неделю. Это касается различных геновариантов вируса в разных странах», — отметила Попова на Международной научно-практической конференции, посвященной борьбе с инфекционными болезнями (по данным «РИА Новости»).

В сентябре она также сообщала о растущем числе вспышек птичьего гриппа в России, подчеркивая, что вероятность распространения болезни среди населения остаётся крайне высокой.

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