Глава РТ совершил праздничный намаз в восстановленной мечети села Маскара

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Республика
6 июня 2025  09:19

В праздник Курбан-байрам Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил возрожденную мечеть села Маскара Кукморского района, где принял участие в торжественном богослужении.

 

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Перед началом намаза муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин зачитал поздравления от Президента России Владимира Путина и Рустама Минниханова. В своем обращении Владимир Путин отметил объединяющую роль праздника, подчеркнув вклад мусульман в духовное развитие страны и поддержку участников специальной военной операции.

После праздничной проповеди, в которой муфтий напомнил о важности защиты Отечества, верующие совершили коллективный намаз и вознесли молитвы за благополучие страны.

Рустам Минниханов поздравил собравшихся с праздником и открытием исторической мечети, выразив надежду, что она станет центром духовной жизни и воспитания молодежи. Глава района и имам мечети поблагодарили всех, кто участвовал в восстановлении святыни.

Мечеть, построенная в 1791 году в стиле петербургского барокко, после десятилетий запустения была полностью отреставрирована за три года. На цокольном этаже организованы музей, посвященный истории села и рода Утямишевых, и учебный класс.

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