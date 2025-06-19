Глава СК РФ поручил ускорить расследование дела о врачебной халатности в РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Татарстане. Поводом стало публичное обращение жительницы Набережных Челнов, чей несовершеннолетний ребенок получил тяжелые осложнения после заражения инфекцией в Камском детском медицинском центре.

По информации СК РФ, у мальчика развился сепсис, приведший к инвалидности. Ребенку уже провели операцию и требуется замена тазобедренного сустава. Уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году по статье 293 УК РФ (халатность), однако расследование затянулось.

Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Татарстану Валерия Липского принять меры для скорейшего завершения процессуальных действий. Особое внимание уделяется проведению комплексной судебно-медицинской экспертизы в Следственном экспертном центре СК России, которую поручено ускорить исполняющему обязанности директора центра.