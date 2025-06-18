Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетными семьями в селе РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторного возбуждения уголовного дела по факту нарушения прав жителей села Кульшарипово Альметьевского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы местных жителей, которые уже несколько лет проживают в условиях отсутствия уличного освещения и нормальных дорог. Особую остроту ситуации придает тот факт, что земельные участки в этом населенном пункте были выделены именно многодетным семьям в рамках социальных программ.

Ранее уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) уже возбуждалось, однако было прекращено решением прокуратуры Альметьевска. Последующие попытки обжалования этого решения, в том числе на уровне республиканской прокуратуры, не принесли результатов.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому вновь рассмотреть материалы проверки и доложить о принятых мерах. Контроль за исполнением этого поручения возложен на центральный аппарат Следственного комитета.