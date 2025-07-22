Глава СК России потребовал отчет по делу об избиении подростков в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент, связанный с избиением несовершеннолетних на одной из улиц Казани. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в связи с произошедшим назначена доследственная проверка.

Поводом для разбирательства стала информация, распространённая в социальных сетях: очевидцы утверждали, что семейная пара напала на девочку, вставшую на защиту младшего брата. В результате конфликта пострадали трое подростков, которым позже потребовалась медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования и деталях инцидента.