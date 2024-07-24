Глава следкома России потребовал доложить о массовой драке мигрантов в Челнах

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового нарушения общественного порядка в Набережных Челнах.

Как сообщалось ранее, в сети Интернет появилось видео, на котором группа мигрантов устроила массовую драку с местными жителями во дворе дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба российского ведомства.

Ранее мы писали про еще одну драку, которая привела к смерти 28-летнего казанца. Во дворе дома по улице Ноксинский спуск конфликт двух групп молодых людей перерос в драку, в результате которой один из участников получил смертельные травмы.