 Глава следственного комитета РТ навестил девочку, которую избивала мать
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Глава следственного комитета РТ навестил девочку, которую избивала мать

Сейчас полуторагодовалый ребенок ребенок находится в больнице и идет на поправку.

Город
22 декабря 2021  19:03
Автор:
Николай Лукоянов

Руководитель следственного комитета РТ Валерий Липский навестил в больнице девочку, которую на видео избивала мать. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Во время визита Липский подарил девочке новогодние подарки: комбинезон и игрушки. Он поинтересовался у врачей, каково сейчас состояние девочки, медики ответили, что оно стабильно, мадышка идет на поправку. 

Перед уходом Липский пожелал девочке скорейшего выздоровления, и пообещал не бросать ребенка на произвол судьбы.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая записала на видео избиение своего полуторагодовалой дочери. На мать дочери уже завели уголовное дело, а на сам инцидент внимание обратила прокуратура.

 

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