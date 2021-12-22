Глава следственного комитета РТ навестил девочку, которую избивала мать

Руководитель следственного комитета РТ Валерий Липский навестил в больнице девочку, которую на видео избивала мать. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Во время визита Липский подарил девочке новогодние подарки: комбинезон и игрушки. Он поинтересовался у врачей, каково сейчас состояние девочки, медики ответили, что оно стабильно, мадышка идет на поправку.

Перед уходом Липский пожелал девочке скорейшего выздоровления, и пообещал не бросать ребенка на произвол судьбы.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 31-летнюю женщину, которая записала на видео избиение своего полуторагодовалой дочери. На мать дочери уже завели уголовное дело, а на сам инцидент внимание обратила прокуратура.