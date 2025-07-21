Глава Татарстана удостоен высшей награды Русской Православной Церкви

В Казанском соборе состоялась торжественная церемония вручения Ордена Славы и чести I степени Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Высшую награду Русской Православной Церкви из рук Патриарха Московского и всея Руси Кирилла руководитель республики получил за значительный вклад в укрепление межрелигиозного диалога и развитие государственно-церковных отношений.

Эта редкая награда, которой удостаиваются главы государств и выдающиеся общественные деятели, стала признанием многолетней работы Минниханова по сохранению межконфессионального мира в регионе. В ответном слове руководитель Татарстана подчеркнул, что награда принадлежит всей республике, где веками сохраняется гармония между православием и исламом.

«Ваши слова о спасительном союзе православия и ислама, сказанные на форуме «Россия – исламский мир», сегодня звучат как девиз, подтвержденный примером нашей страны», – обратился Минниханов к Патриарху, выражая благодарность за высокую оценку работы.

Церемония награждения прошла в рамках визита Патриарха Кирилла в Татарстан, где он принял участие в праздновании дня обретения Казанской иконы Божией Матери.