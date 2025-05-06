Глава Татарстана вручил ордена Мужества семьям погибших героев

В поселке Новый Тукаевского района прошла торжественная церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Мероприятие состоялось в рамках акции «Храним огонь Победы» у реконструированного мемориала с Вечным огнём.

Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил ордена Мужества родным героев. Особенно трогательным моментом стало выступление сына одного из бойцов, прочитавшего патриотическое стихотворение. Глава республики поддержал юного чтеца, помогая ему с микрофоном, а затем тепло поблагодарил за выступление.

«Сегодня достойные наследники поколения Победителей с честью защищают интересы нашей страны. Мы безмерно благодарны бойцам за их мужество, отвагу и верность присяге», — подчеркнул Минниханов.

Церемония продолжила традицию памяти о подвиге защитников Отечества – как ветеранов Великой Отечественной войны, так и современных героев.