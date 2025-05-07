Глава «Татмедиа» поздравил связистов с Днём радио

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Республика
7 мая 2025  09:21

Айдар Салимгараев, руководитель республиканского агентства «Татмедиа», поздравил специалистов сферы связи с профессиональным праздником.

«Все современные технологии связи берут начало от радио, которое и сегодня остаётся важным источником информации», — отметил он.

Особо Салимгараев подчеркнул роль радио в годы войны, когда вещание поддерживало дух народа, а сводки Совинформбюро ждала вся страна. Он поблагодарил ветеранов отрасли за их вклад в Победу.

«Без профессионалов связи мы не смогли бы оставаться на связи с близкими и быть в курсе событий», — добавил руководитель.

В завершение он пожелал коллегам вдохновения, позитива и профессиональных успехов.

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