Главный эпидемиолог РТ призвал жителей Татарстана прививаться от пневмококка

Родители ставят под угрозу здоровье своих детей, отказываясь от вакцинации против пневмококка. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ».

По его словам, начиная с двухмесячного возраста, детям рекомендуется делать прививку от пневмококковой инфекции. «Я настоятельно советую родителям не отказываться от вакцинации. К сожалению, некоторые родители считают, что малышу еще рано делать прививку в два месяца и откладывают ее до года. Это крайне опасно: в первые годы жизни риск заболеть пневмококковой пневмонией существенно высок», – отметил доктор.

Лопушов также добавил, что в группе риска находятся не только дети, но и пожилые люди с хроническими заболеваниями, которым также необходимо проводить вакцинацию, чтобы избежать серьезных осложнений от пневмонии.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что в текущем эпидсезоне основными возбудителями пневмонии в Татарстане стали микоплазма и пневмококк. Заболеваемость пневмонией остается на уровне прошлой недели.