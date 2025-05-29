Главврач РСП РТ: Употребление снюсов однозначно канцерогенно и мутагенно

news_top_970_100
Республика
29 мая 2025  13:58
Автор:
Владислав Косолапкин

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В преддверии этого события главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова в ходе пресс-конференции рассказала об опасностях употребления снюса, ставшего популярным среди молодежи.

- Употребление этих препаратов однозначно канцерогенно и мутагенно, - категорично высказалась эксперт.
Лейсан Муратова рассказала, что стоматологи сталкиваются со случаями полной атрофии слизистой оболочки у потребителей снюса. К врачам обращаются пациентами с пролежнями до костной ткани, когда регенерация слизистой невозможна без пластических операций.

- Пациенты приходят к нам с опасениями о раке, когда видят практически дыру в слизистой, - рассказала врач-стоматолог. - Бывают случаи рака, а бывают и предраковые состояния. Это ещё одна серьезная проблема, так как снюсы употребляют в основном молодые люди.

news_right_column_240_400
Новости
Для казанских школьников проведут профориентационные экскурсии на ведущие предприятия Татарстана
В Татарстане определили дату начала купального сезона
Творческое самовыражение на Fantasy Likee Fest: косплей и K-Pop в Казани
В Казани на улице Ямашева образовался провал на асфальте
Главврач РСП РТ: Употребление снюсов однозначно канцерогенно и мутагенно
Татарстанцев приглашают на марийский праздник Семык
29-летняя жительница Татарстана победила смерть благодаря усилиям 30 медиков
Так ли безобиден майский жук?
Так ли безобиден майский жук?