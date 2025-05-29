Главврач РСП РТ: Употребление снюсов однозначно канцерогенно и мутагенно

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. В преддверии этого события главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова в ходе пресс-конференции рассказала об опасностях употребления снюса, ставшего популярным среди молодежи.

- Употребление этих препаратов однозначно канцерогенно и мутагенно, - категорично высказалась эксперт.

Лейсан Муратова рассказала, что стоматологи сталкиваются со случаями полной атрофии слизистой оболочки у потребителей снюса. К врачам обращаются пациентами с пролежнями до костной ткани, когда регенерация слизистой невозможна без пластических операций.

- Пациенты приходят к нам с опасениями о раке, когда видят практически дыру в слизистой, - рассказала врач-стоматолог. - Бывают случаи рака, а бывают и предраковые состояния. Это ещё одна серьезная проблема, так как снюсы употребляют в основном молодые люди.