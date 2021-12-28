 Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,1%
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Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,1%

Однако вице-премьер отметила, что «этого пока недостаточно». 

Истории
28 декабря 2021  17:01
Автор:
Эдуард Салихов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян вырос до 61,1%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС. 

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета [к ковиду] составляет 61,1%», — заявила Голикова. 

Однако она добавила, что этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать. «В этом смысле мы должны продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации», — отметила вице-премьер. 

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане коллективный иммунитет к COVID-19 составил более 70%. Темп вакцинации среди пенсионеров в Роспотребнадзоре назвали заниженным.

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