Голосование за благоустройство Казани завершается сегодня

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Город
12 июня 2025  10:11

11 июня состоялся второй розыгрыш призов в рамках масштабного онлайн-конкурса, приуроченного к голосованию за общественные территории Казани, которые будут благоустроены в 2026 году. Среди участников, опубликовавших скриншоты своего голосования в группе «Парки и скверы Казани» ВКонтакте, разыграли три iPhone 16, билеты на концерты группы «Руки Вверх» и Надежды Кадышевой, а также пригласительные на спектакли в новом здании театра им. Г. Камала.

Победителями стали казанцы, проголосовавшие за разные общественные пространства города: набережную реки Нокса, сквер у Московского рынка, Студенческий сквер на ул. Красной Позиции, сквер Орджоникидзе, Ноксинский лес, Сквер школьников на ул. Меридианная и сквер Столярова. Все они выполнили условия конкурса и получили ценные призы.

Сегодня, 12 июня, в День России, пройдет финальный розыгрыш! Участники могут выиграть:

  •     3 смартфона iPhone 16
  •     билеты на концерты «Руки Вверх!» и Надежды Кадышевой
  •     пригласительные на спектакли в театре им. Г. Камала

Как принять участие?

  •     Проголосовать до 20:00 12 июня на портале Госуслуг РТ.
  •     Сделать скриншот подтверждения голосования (или страницы с надписью «Опрос уже пройден», если голосовали ранее).
  •     Опубликовать скриншот на своей странице ВКонтакте с подписью: «Я проголосовал за ___» (указать выбранный парк) и хэштегами #голосуюзаказань #паркиказани.

Участник должен быть старше 14 лет, иметь казанскую прописку и открытый аккаунт ВКонтакте, созданный не менее 30 дней назад.

Подробные правила конкурса — в официальном положении. Итоги финального розыгрыша объявят сегодня в прямом эфире группы «Парки и скверы Казани». 

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