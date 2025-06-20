Голубые озера ждут помощников-добровольцев

Прошедшие специальное обучение волонтеры помогут сохранить уникальный природный памятник - Голубые озера.

Заместитель директора Института развития городов РТ Оксана Саргина рассказала о нынешней ситуации на знаменитых Голубых озерах, на территории возле которых в прошлом году проведено кардинальное благоустройство. На это было потрачено около 650 млн рублей.

Результаты достигнуты немалые. Саргина сообщила о двукратном снижении содержания нитратов в воде озер. Точную причину этого предстоит выяснить специалистам из Академии наук РТ. Но уже сейчас можно предположить, что свою положительную роль сыграли ограничения, введенные на особо охраняемой природной территории «Голубые озера». Они соответствуют правилам, действующим и на других ООПТ. В частности, на обоих озерах обустроили пять новых мест для погружения в воду. Вода там стекает в Казанку, не нарушая экологический баланс озер. Кроме того, от Малого до Большого озера можно прокатиться на арендованном сапборде. И этот путь также пролегает только по Казанке. К тому же автомобилям на территорию въезд закрыт.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов добавил, что согласно постановлению Кабмина РТ нельзя на берегах Голубых озер жечь костры, устраивать баню, плавать на тех же сапбордах по самим озерам и погружаться в воду где вздумается. Помимо этого, на автомобилях можно передвигаться здесь только по дорогам общего пользования. Время пребывания на Голубых озерах сейчас ограничено: с мая по август - с 5.00 до 22.00, с сентября по апрель - с 8.00 до 18.00. Природе тоже нужен отдых от беспокойных гостей.

За прошлый год здесь побывало примерно 120 тыс. человек, за один летний день количество посещений достигало 2 тыс. Представитель Госкомитета РТ по биоресурсам сообщил, что пока вопрос о предельной антропогенной нагрузке на эту территорию открыт. Нормативный показатель должны установить ученые. Понятно, чем меньше здесь будет отдыхающих, тем лучше для природы. Но нельзя же совсем лишить людей возможности наслаждаться красотой этих мест. Найти баланс - тонкое дело.

На Голубых озерах на это лето и сентябрь запланирован ряд мероприятий. Среди них экскурсии-лекции, велопробег, мастер-классы и оздоровительные практики. А 5 июля состоится сплав, причем экологичный, то есть по Казанке, не по самим озерам. В процессе желающие поучаствуют в очистке береговой линии маршрута. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте и в соцсетях Дирекции парков и скверов Казани.

Кстати, проанонсировала Саргина запуск нового проекта «Хранители Голубых озер», в котором может принять участие каждый взрослый сознательный гражданин. Предлагается стать волонтерами - участвовать в организации экопросветительских мероприятий, следить за инфраструктурой и вообще за порядком на территории. Каждому выдадут униформу и паспорт хранителя. Также волонтеры смогут накопить баллы, чтобы потратить их на что-нибудь полезное и развлекательное.

Шарафутдинов сообщил, что теперь экскурсии по Голубым озерам не сможет проводить кто угодно, рассказывая гостям что хочется. Гидам, которые желают этим заниматься, предстоит сначала пройти специально разработанную обучающую программу. Обучение будет проходить в три этапа. После успешной сдачи экзамена выдадут бейджи аккредитованных гидов. Заявку на участие в обучении принимают с 23 июня по 7 июля.

Шарафутдинов напомнил: с 24 декабря прошлого года на Голубые озера вход стал платный. «Важно понимать, что плата символическая - всего 100 руб. Некоторые категории граждан освобождены от платы. Это дети, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий, должностные лица при исполнении служебных обязанностей и лица, осуществляющие обслуживание территории Голубых озер. Для здорового, трудоспособного населения 100 рублей - не критично для бюджета», - отметил спикер. К тому же, по его словам, платят сейчас далеко не все. Ведь никто на входе билеты не проверяет, а оплатить вход можно с помощью куар-кода. Так что это скорее напоминает добровольный экологический взнос.