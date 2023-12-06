Госавтоинспекция Казани напомнила телефоны на экстренный случай

Водители должны быть предельно осторожными на дороге в связи с похолоданием, по возможности, воздержаться от дальних поездок, сообщает Госавтоинспекция Казани. Наибольшей опасности при низкой температуре подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к аварийным ситуациям. При наступлении морозов автомобилисты должны проводить тщательный осмотр транспорта перед поездкой, проверить заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, взять с собой теплую одежду и обувь, телефон, запас горючего и продовольствия. Необходимо известить родственников, знакомых о времени отъезда и планируемом времени прибытия.

У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие, появиться вялость, сонливость, при которых снижается концентрация внимания и скорость реагирования на дорожные ситуации. Эти симптомы являются фактором риска для водителей.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел: 8(843)5333888 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8(843)2919191 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).