Госдума рекомендует работодателям отпустить сотрудников 28 декабря

В Госдуме обратились к работодателям с призывом разрешить своим сотрудникам уйти с работы 28 декабря. Глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в интервью РИА Новости подчеркнул важность этого решения. Он также отметил, что в этот день работодатели могут рассмотреть варианты сокращенного рабочего дня.

«Работодатели могут направить сотрудников на удалённую работу, отпустить их пораньше или же вовсе отправить домой», - добавил Нилов. Он напомнил, что текущий год является високосным, поэтому нужно учитывать, что в декабре 2023 года 366 дней.