Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормативы температуры в жилых помещениях зимой

В зимнее время температура в жилых помещениях и подъездах должна соответствовать установленным стандартам. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил Дмитрий Романов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам.

По его словам, температура в квартирах не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых квартирах - ниже +20 градусов. В подъездах же в отопительный сезон температура должна поддерживаться на уровне не ниже +14 градусов.

Романов также отметил, что современные жилые комплексы оборудованы энергоэффективными системами, что позволяет снизить затраты на коммунальные услуги в зависимости от класса энергоэффективности.