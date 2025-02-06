Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормативы температуры в жилых помещениях зимой

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6 февраля 2025  10:39

В зимнее время температура в жилых помещениях и подъездах должна соответствовать установленным стандартам. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщил Дмитрий Романов, начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам.

По его словам, температура в квартирах не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых квартирах - ниже +20 градусов. В подъездах же в отопительный сезон температура должна поддерживаться на уровне не ниже +14 градусов.

Романов также отметил, что современные жилые комплексы оборудованы энергоэффективными системами, что позволяет снизить затраты на коммунальные услуги в зависимости от класса энергоэффективности.

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