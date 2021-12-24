 Госсовет РТ одобрил законопроект о реформе муниципальной власти в субъектах
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Госсовет РТ одобрил законопроект о реформе муниципальной власти в субъектах

За постановление проголосовало 78 депутатов.

Республика
24 декабря 2021  20:42
Автор:
Николай Лукоянов

Госсовет РТ одобрил законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенникова о реформе муниципальной власти в субъектах. За постановление проголосовало 78 депутатов, 8 человек воздержались и никто не проголосовал против. В поддержку нового законопроекта выступил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает «РКБ Татарстан».

«По большому счету, это должно было случиться. В мире нигде нет двухуровневой системы муниципалитетов – это абсурд. У нас была очень хорошая система, когда я работал главой района, а президент назначал, и все работало. Сейчас нельзя сказать, что наша система не работает, но она очень сложная», – сообщил Минниханов.

Напомним, что законопроект глав комитета Совфеда и Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и Павла Крашенникова подразумевает установление единого срока полномочий для мэров в пять лет. Также законопроект дает возможность губернатору уволить мэра за ненадлежащее исполнение обязанностей. 

Новый законопроект Клишаса и Крашенникова будет рассматриваться на заседании Госдумы в январе 2022 года, сообщил глава комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

 

 

 

 



 

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