Госсовет РТ одобрил законопроект о реформе муниципальной власти в субъектах

Госсовет РТ одобрил законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенникова о реформе муниципальной власти в субъектах. За постановление проголосовало 78 депутатов, 8 человек воздержались и никто не проголосовал против. В поддержку нового законопроекта выступил Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает «РКБ Татарстан».

«По большому счету, это должно было случиться. В мире нигде нет двухуровневой системы муниципалитетов – это абсурд. У нас была очень хорошая система, когда я работал главой района, а президент назначал, и все работало. Сейчас нельзя сказать, что наша система не работает, но она очень сложная», – сообщил Минниханов.

Напомним, что законопроект глав комитета Совфеда и Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса и Павла Крашенникова подразумевает установление единого срока полномочий для мэров в пять лет. Также законопроект дает возможность губернатору уволить мэра за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Новый законопроект Клишаса и Крашенникова будет рассматриваться на заседании Госдумы в январе 2022 года, сообщил глава комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.









