Гостей Сабантуя в Казани призвали быть готовыми к досмотрам

Гостей казанского Сабантуя, а также участников обряда «Сбор даров Сабантуя» призвали быть готовыми к досмотрам. Это объясняется требованиями безопасности, пояснила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я хотела бы предупредить уважаемых участников Сабантуя, всех тех площадок, где происходит сбор даров, о необходимости соблюдения требований безопасности при организации и проведении мероприятий с массовым пребываниям людей. Мы просим все также принять и понять, что необходимы досмотровые мероприятия», – заявила Фазлеева.

Спикер также призвала участников народных гуляний воздержаться от крупной ручной клади.

«…чтобы не было трудно проходить досмотровые мероприятия», – пояснила она.

Ранее «КВ» сообщали, что Сабантуй в Казани отметят на трех площадках: поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. До народных гуляний – 21 и 23 июня – в городе проведут обряд «Сбор даров Сабантуя». Гужевые повозки сборщиков даров пройдут по улицам поселков Залесный и Дербышки и по центру Казани.