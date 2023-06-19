 Гостей Сабантуя в Казани призвали быть готовыми к досмотрам
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Гостей Сабантуя в Казани призвали быть готовыми к досмотрам

Участников народных гуляний просят воздержаться от крупной ручной клади.

Город
19 июня 2023  16:13
Автор:
Дамира Хайрулина

Гостей казанского Сабантуя, а также участников обряда «Сбор даров Сабантуя» призвали быть готовыми к досмотрам. Это объясняется требованиями безопасности, пояснила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Я хотела бы предупредить уважаемых участников Сабантуя, всех тех площадок, где происходит сбор даров, о необходимости соблюдения требований безопасности при организации и проведении мероприятий с массовым пребываниям людей. Мы просим все также принять и понять, что необходимы досмотровые мероприятия», –  заявила Фазлеева.

Спикер также призвала участников народных гуляний воздержаться от крупной ручной клади.

«…чтобы не было трудно проходить досмотровые мероприятия», – пояснила она.

Ранее «КВ» сообщали, что Сабантуй в Казани отметят на трех площадках: поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. До народных гуляний – 21 и 23 июня – в городе проведут обряд «Сбор даров Сабантуя». Гужевые повозки сборщиков даров пройдут по улицам поселков Залесный и Дербышки и по центру Казани. 

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