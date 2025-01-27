В ГД внесли законопроект об обязанности приносить присягу гражданина России с 14 лет

Правительство России одобрило законопроект, который вводит изменения в порядок получения гражданства. Согласно новым положениям, иностранцы, отказывающиеся принести присягу, не смогут получить российское гражданство. При этом возраст для принесения присяги предлагается снизить с 18 до 14 лет, сообщает ТАСС.

Предполагаемые изменения будут внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». В настоящее время закон требует от всех иностранцев, желающих стать гражданами России, приносить присягу, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Гражданство вступает в силу только после принесения присяги, и если она не будет выполнена в течение года, гражданство утрачивает свою юридическую силу.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в формулировках, чтобы учесть случаи, когда кандидат на гражданство отказывается от присяги или умирает до ее принесения. В таких случаях решение о предоставлении гражданства будет также аннулировано.

Предложение снизить минимальный возраст для принесения присяги до 14 лет объясняется тем, что уголовная ответственность за определенные преступления начинается именно с этого возраста. Авторы законопроекта уверены, что эти изменения способствуют укреплению патриотического духа и повышению уровня соблюдения законов.