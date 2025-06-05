Гузелия Шакирова станет первой женщиной машинистом в казанском метро

news_top_970_100
Город
5 июня 2025  17:11

В казанском метрополитене произойдет историческое событие – впервые управлять электропоездом будет женщина. Гузелия Шакирова, бывший майор полиции в отставке, успешно проходит обучение в учебном центре МУП «Метроэлектротранс» и уже осенью выйдет на линию в новой для себя профессии.

Карьерный поворот произошел после выхода Шакировой на пенсию с должности начальника дежурной части отдела полиции. Первоначально она планировала переехать в Санкт-Петербург, чтобы стать водителем трамвая, но случайное объявление о наборе в казанский метрополитен изменило ее планы.

«Первой реакцией кадровиков было удивление, ведь я оказалась единственной женщиной в группе из 27 человек, – рассказывает Гузелия. – Но сейчас мы с коллегами прекрасно ладим и поддерживаем друг друга».

В процессе обучения будущей машинистке пришлось освоить множество технических дисциплин – от пневматики до электрооборудования. Особое впечатление на нее произвели сложные механические системы поезда. «Преподаватель как-то сказал: без воздуха в напорной магистрали вы просто груда металла – это запомнилось навсегда», – делится она.

После сдачи экзаменов 28 июля Шазелия пройдет стажировку с опытными наставниками, а в октябре получит право самостоятельно управлять электропоездом. Казань станет четвертым городом России после Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, где женщины освоили эту профессию.

news_right_column_240_400
Новости
Новый сезон детского киножурнала «Шкодники» презентовали в Казани на новой площадке
Опубликован список мест заклания в Казани и расписание намазов в Курбан-байрам
Опубликован список мест заклания в Казани и расписание намазов в Курбан-байрам
Гузелия Шакирова станет первой женщиной машинистом в казанском метро
Почему казанцы предпочитают бумажные газеты?
«Туран» прояснил судьбу Курбана Бердыева в клубе
В Казани отменят плату за парковки в дни Курбан-байрама
«Зенит-Казань» укрепил состав связующим
Секрет долголетия - правильный отдых
Секрет долголетия - правильный отдых