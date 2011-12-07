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В России установили новый рекорд заболевших коронавирусом за сутки

Зафиксировано 883 летальных исхода.

Число заболевших от ковида в России за сутки выросло на 25 781, также зафиксировано 883 летальных исхода. Это новый рекорд. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 25 781 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2034 (7,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Напомним, в соседней с Татарстаном Башкирии ужесточили антиковидные меры для посещения общественных мест.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сейчас в Татарстане также готовятся ввести новые коронавирусные ограничения.

КВ
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