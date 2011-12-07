Остеопороз - тихая эпидемия XXI века

— Кости выполняют опорную функцию в организме. Они достаточно крепкие и рассчитаны на то, что человек, падая с высоты собственного роста, не получит переломов. Если подобный перелом все же случился, это повод для исследований на предмет наличия остеопороза.

— Скажите, прочность костей неизбежно снижается с возрастом?

— Да, дело в том, что в костной ткани, как и во всем организме, постоянно происходят обменные процессы: старая костная ткань разрушается, а взамен синтезируется новая. Максимальную плотность кость набирает к 30 годам, после — процессы синтеза замедляются, а процессы резорбции (разрушения) ускоряются. Это естественный процесс, связанный с тем, что организм стареет. Но ускорить его могут следующие факторы:

— недостаток половых гормонов (эстрогенов, андрогенов);

— дефицит витамина Д;

— дефицит кальция и других макро- и микроэлементов.

Все это ведет к снижению плотности костной ткани и высокому риску переломов даже при небольшой травме. Самыми грозными из них являются перелом шейки бедра и перелом позвоночника, что приводит к неподвижности, инвалидности и зачастую смерти.

— То есть остеопороз — очень грозное и при этом распространенное заболевание? А кто в группе риска?

— По статистике ВОЗ, остеопороз стоит на третьем месте по смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В группу высокого риска по развитию остеопороза входят:

— женщины в период менопаузы, особенно если менопауза наступила раньше 45 лет (например, после операции);

— все женщины после 65 лет и мужчины после 70 лет;

— пациенты, которые длительно используют следующие препараты — глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон и др.), транквилизаторы, мочегонные и другие;

— люди астеничного телосложения (недостаток веса в том числе);

— злоупотребляющие алкоголем и курящие;

— сторонники строгих диет с исключением молочных и мясных продуктов;

— люди, имеющие родственников с остеопорозом;

— те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

— Какие исследования делают для выявления остеопороза и к какому врачу надо обратиться для назначения лечения?

— Чтобы поставить диагноз «остеопороз» и вовремя начать лечение, необходимо провести денситометрию (исследование плотности костной ткани), сдать анализ крови на определение ионизированного кальция, фосфора, щелочной фосфатазы и витамина Д.

Лечением остеопороза в основном занимаются врачи-эндокринологи, ревматологи.

— Можно ли предупредить остеопороз, принимая какие-либо препараты для сохранения прочности костей?

— Для профилактики остеопороза надо вести здоровый образ жизни без вредных привычек, полезны умеренные физические нагрузки. Следует придерживаться правильного питания, полноценного по содержанию белка, кальция, фосфора, витамина Д (рыба, кисломолочные продукты, зелень и т. д.). Необходимо поддерживать достаточный уровень витамина Д в крови. Недостаток гормонов во время мено- и андропаузы надо компенсировать с помощью соответствующих препаратов. Следует вовремя проходить диагностику остеопороза и выполнять рекомендации лечащего врача.

Помните, остеопороз не приходит внезапно, это тихое заболевание протекает годами, оставаясь незамеченным. Своевременно поставленный диагноз и начатое лечение позволят сохранять качество жизни и активность долгие годы.