Из-за заболевших COVID-19 сотрудников Роспотребнадзор по РТ обязал вакцинировать коллективы 35 организаций

Управление Роспотребнадзора по РТ выдало постановление о необходимости привить сотрудников 35 организациям. Об этом сообщили в ИА «Татар-информ».

В ведомстве пояснили, что если в рабочем коллективе был выявлен случай коронавируса, то работодатель должен провести вакцинацию среди сотрудников. Это же правило распространяется на выявление случаев кори или паротита. При этом постановления об обязательной вакцинации на данный момент в республике нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что студенты КГАСУ, которые не сделали вакцину против коронавируса, могут быть не допущены до очных занятий.