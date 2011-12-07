Как врачи РКБ пришили мужчине руку

Сам пациент - житель Республики Марий Эл, искренне признается: «Если бы не помощь татарстанских врачей, остался бы инвалидом».

Первую помощь ему оказали врачи местной Звениговской центральной районной больницы. Они остановили кровотечение и, как положено, упаковали конечность для транспортировки. Сын пенсионера, наслышанный о профессионализме татарстанских медиков, принял незамедлительное решение везти отца в РКБ в Татарстан, будучи уверенным, что в этом стационаре врачи справятся с любыми сложными случаями.

- Сложность такого рода операции в том, что приходится сшивать мелкие ткани, сосуды, нервы, - объясняет специфику практически ювелирной работы травматолог-ортопед РКБ Алмаз Галлямов. - У нас для этого имеется специальное оборудование - микроскоп, микроинструменты. Но всегда остается вероятность того, что конечность не восстановит свои функции: шансы 50 на 50. Очень многое зависит от времени - от момента травмы должно пройти не более 24 часов, от характера травмы - процент успешного исхода выше при так называемых гильотинных повреждениях. Когда конечность размозжена прессом, говорить о благополучном результате можно с большим сомнением.

Когда слушаешь сосудистого хирурга РКБ Рифката Нуретдинова, удивляешься еще больше, насколько виртуозно приходится действовать специалистам в подобных случаях:

- С нашей стороны стояла задача протезировать лучевую и локтевую артерию, которые кровоснабжают кисть. Они во время травмы были полностью перерезаны. Мы взяли небольшой участок вены и с его помощью соединили с кистью обе артерии.

По словам Нуретдинова, операция для медиков стандартная, главное - не упустить время: после нескольких часов в оторванном виде концы сосудов тромбируются, и их соединение становится неэффективным. В данном случае удалось оперативно доставить пострадавшего и оторванную конечность.

Пришитая рука начнет функционировать месяца через два. Более полноценное восстановление функций, считают врачи, станет возможным через 2 - 3 года.