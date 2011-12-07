Патяшина: Уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане вырос в 1,5 раза

В Доме Правительства РТ прошло традиционное республиканское совещание. На нем обсудили вопросы организации мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

О текущей ситуации в Татарстане доложила главный санитарный врач республики Марина Патяшина. По ее словам, уровень заболеваемости COVID-19 в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос в 1,5 раза. Она отметила, что в среднем за сутки выявляется 49 новых случаев заболевания.

«Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 11 муниципальных образованиях. С начала августа ежесуточное количество случаев не увеличивается, но заболеваемость находится на достаточно высоких цифрах», — сказала руководитель Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, за текущие сутки в республике подтвердили 54 новых случая. Показатель суточного прироста заболевания составляет 0,22%.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин добавил, что остановить распространение инфекции можно лишь при выработке коллективного иммунитета.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что к ноябрю вместо планируемых 60% в Татарстане должно быть привито более 80% взрослого населения.