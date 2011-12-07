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Главный онколог Татарстана опроверг информацию о развитии рака после вакцинации

По его мнению, риск онкологических заболеваний выше, если не защищаться от солнца в жаркую погоду.

Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов опроверг информацию о риске онкологических заболеваний при вакцинации во время прямого эфира, посвящённого  вакцинации при онкозаболеваниях.

Он отметил, что наиболее высокая вероятность развития онкологии может быть при слабой защите от солнца в жаркую погоду. Сейчас, по его словам, рак кожи и меланома занимают второе место среди всех онкозаболеваний в Татарстане.

От попадания прямых солнечных лучей эксперт посоветовал защищаться одеждой, закрывающей тело, головными уборами и очками.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам главного инфекциониста РТ Халит Хаертынов, сама вакцина не может стать причиной заболевания коронавирусом.

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