Главный онколог Татарстана опроверг информацию о развитии рака после вакцинации

Главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов опроверг информацию о риске онкологических заболеваний при вакцинации во время прямого эфира, посвящённого вакцинации при онкозаболеваниях.

Он отметил, что наиболее высокая вероятность развития онкологии может быть при слабой защите от солнца в жаркую погоду. Сейчас, по его словам, рак кожи и меланома занимают второе место среди всех онкозаболеваний в Татарстане.

От попадания прямых солнечных лучей эксперт посоветовал защищаться одеждой, закрывающей тело, головными уборами и очками.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам главного инфекциониста РТ Халит Хаертынов, сама вакцина не может стать причиной заболевания коронавирусом.