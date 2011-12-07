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Вакцины от ковида в Татарстане осталось на 4 дня

Из-за масштабной кампании вакцинирования спрос на вакцины в республике превышает поставки.

Вакцины от коронавирусной инфекции в республике осталось 4 дня. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что спрос на вакцины в Татарстане увеличился, по данным на 10 июля было полностью провакцинированы 655 178 человек — 35,7% от плана. Из-за масштабной кампании вакцинирования спрос на вакцины в республике превышает поставки, отметил руководитель региона.

«В республике осталось порядка 66 тыс. доз, это при наших темпах вакцинации — на четыре дня», — уточнил Минниханов.

Президент РТ пообещал «работать над увеличением поставок».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанский Роспотребнадзор обязал вакцинировать коллективы 35 организаций РТ. В ведомстве пояснили, что если в рабочем коллективе был выявлен случай коронавируса, то работодатель должен провести вакцинацию среди сотрудников.

КВ
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