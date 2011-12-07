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Как есть, трудиться и отдыхать с пользой для организма?

Просвещать на эту тему татарстанцев в ближайшее время станут намного чаще. В республике запущен масштабный информационно-просветительский проект «Будем здоровы!».

Его цель — формировать у татарстанцев представление о здоровых привычках и прививать осознанное отношение к своему здоровью. Инициатором проекта выступило Министерство здравоохранения РТ. В основе инициативы — президентская программа Рустама Минниханова.

— Необходимость проекта продиктована не только стремлением главы региона позаботиться о благополучии людей, но и самой жизнью. Успешная борьба татарстанских медиков с коронавирусной инфекцией вновь напомнила татарстанцам: здоровье человека — самый ценный его ресурс, — пояснил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

По словам главы ведомства, проект затрагивает широкий круг вопросов, которые касаются здорового образа жизни, профилактики заболеваний, рационального питания, соблюдения норм гигиены, режима труда и отдыха.

В ближайшее время Минздрав РТ намерен разместить в республиканских СМИ и официальных аккаунтах социальных сетей Татарстана серию информационно-просветительских публикаций. Другим каналом коммуникации с аудиторией станет телевидение — это будут тематические передачи и интервью экспертов. Отдельным направлением в рамках реализации проекта станет общение с детьми и подростками. Совместно с Министерством образования и науки РТ ведомство планирует проведение специальных акций и классных часов в школах.

Оксана ЛЕСНОВА

КВ
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