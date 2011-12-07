Третья волна: эпидемиолог о том, как остановить наступление ковида

«Не дышать — этот вариант нам не подходит»

— Вопрос, который волнует всех: когда по прогнозам специалистов закончится пандемия?

— Мы находимся на пороге третьей волны пандемии. Были спады, подъемы, плато. Как долго это будет продолжаться — непонятно. Надеемся, что с помощью вакцинации мы достигнем того самого коллективного иммунитета, который даст повод говорить о прекращении эпидпроцесса.

У любой эпидемии есть три составляющих звена: возбудитель инфекции, механизм передачи инфекции и восприимчивость организма. Чтобы остановить распространение заболевания, необходимо разорвать эту цепочку.

Возбудителя инфекции мы поймать не можем. Механизм передачи коронавируса — воздушно-капельный путь, то есть через дыхание. Это звено прервать возможно. Для этого надо просто перестать дышать. Правда, человек может задержать дыхание на 2 — 3 минуты, а дальше — смерть даже без вируса. Не дышать — этот вариант нам не подходит. Но мы можем снизить риск заражения: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия.

И третье звено эпидемии — восприимчивость организма. Иммунитет делает организм более защищенным к воздействию разных инфекций, бактерий. Есть два способа приобрести иммунитет. Первый способ — переболеть и получить естественный постинфекционный иммунитет. Второй способ — с помощью вакцинации.

— Есть разница между естественным и искусственным иммунитетом?

— Разницы в антителах, которые вырабатываются в организме, нет. Но минус естественного иммунитета — мы не знаем, как конкретный человек перенесет коронавирус и какие последствия вызовет эта инфекция. Например, некоторые мужчины после ковида страдают азооспермией, то есть их сперматозоиды неактивны, а это значит, что человек не может иметь детей. Сколько продлится это состояние: месяц, полгода, год, или бесплодность на всю жизнь? На этот вопрос пока нет ответа. Будет ли мужчина доволен, приобретя иммунитет такой ценой? Вряд ли. Поэтому лучше вакцинироваться, чтобы не допустить болезни и таких серьезных осложнений.

Кстати

Всемирная организация здравоохранения внесла в международную классификацию болезней новое заболевание — постковидный синдром. В Татарстане запускается программа по диспансеризации лиц, переболевших ковидом. Результаты наблюдения помогут специалистам понять и проанализировать последствия заболевания.

«Главное — принять решение и сделать прививку»

— Можно ли надеяться, что в ближайшее время появится лекарство от коронавируса?

— Ученые всего мира находятся в поисках эффективного лекарства против ковида. Врачам работать приходится «вслепую», по симптомам: повысилась температура — назначают жаропонижающие лекарства, началось загустение крови — кроверазжижающие, начался цитокиновый шторм — глушат его гормонами. В результате получаем осложнения, связанные с массивным поступлением гормональных препаратов.

Лекарства от ковида пока нет, поэтому на данный момент вакцинация — единственный способ остановить пандемию.

— Люди настороженно относятся к вакцинации, потому что считают, что вакцины еще не прошли все положенные испытания…

— Клинические испытания вакцины проходят в несколько этапов: лабораторные исследования, испытания на животных и только после испытания проводятся не небольшом количестве людей — добровольцах. Они подписывают согласие на участие в испытаниях и получают за это денежное вознаграждение. И уже потом начинаются массовые испытания. Это стандартный механизм работы по изготовлению любых лекарственных препаратов, вакцин.

Когда говорят, что вакцины против ковида не прошли испытания — это не так. Сейчас вакцины проходят пострегистрационное наблюдение. У каждого человека, прошедшего вакцинацию, есть возможность на сайте госуслуг вести свой «Дневник самонаблюдения за состоянием здоровья», разработанный Роспотребнадзором. Контроль за самочувствием после прививки важен и для пациента, и для анализа общей эпидемиологической ситуации.

— Какие побочные явления могут быть после прививки?

— Большинство переносят прививку абсолютно нормально. Но у некоторых бывает повышение температуры, боль в мышцах и суставах, общее недомогание, головная боль. Это вполне естественная реакция организма. Если повысилась температура, не надо проявлять героизм и терпеть — выпейте какой-нибудь жаропонижающий препарат.

— Можно выбрать вакцину для прививки?

— Вакцинироваться можно любой вакциной, прошедшей регистрацию, главное — принять решение и сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих. Я всегда привожу такой пример. Представьте себя пожарником, вам надо тушить пожар. У вас 4 машины. Одна полностью готова к работе, вторая — без колес, третья — без бензина, четвертая — без воды. Конечно, можно ждать, когда заменят колеса, привезут воду и топливо. Но пока дождешься, может быть уже поздно — дом сгорит. Поэтому надо ехать тушить пожар на той машине, которая готова на данный момент.

Есть ли смысл тратить деньги на тестирование?

— Многие считают, что если переболел коронавирусом, то вакцинироваться не обязательно. Это так?

— На первом этапе пандемии было именно такое мнение. Но вирус мутирует, становится агрессивнее и возникает реальная опасность повторного заражения.

Если человек недавно переболел, то вакцинацию на некоторое время можно отложить. Медотвод от прививки может быть до 6 месяцев. Но это все определяется индивидуально и зависит от того, как пациент перенес заболевание.

— Если в организме есть антитела к ковиду, можно ли делать прививку в этом случае?

— Уровень количества антител для вакцинации не имеет значения. Чем больше свободных антител, тем лучше. Я, например, привился буквально несколько дней назад, когда уровень антител после болезни был еще достаточно высокий.

Прививку делать надо, даже если ковид протекает бессимптомно. Опасность бессимптомной формы инфекции в том, что человек, сам не подозревая того, может заражать других. К тому же исследования показывают, что заболевший является активным источником инфекции уже за несколько дней до появления симптомов заболевания.

— Надо ли проходить специальные обследования перед вакцинацией?

— Сейчас все кинулись делать тесты, которые выявляют наличие в крови антител к коронавирусу. Эти тесты стоят недешево. Но есть ли смысл их делать? Неизвестно, какое количество антител должно быть, чтобы обеспечить защиту организма от вируса. ВОЗ только проводит эти исследования. К тому же разные тест-системы показывают разные значения, которые даже сравнивать невозможно.

Надо понимать, что тест на антитела, ПРЦ-диагностика показывают результаты только на тот момент, когда из носа взяли мазок. Допустим, в этот момент человек здоров и тест покажет отрицательный результат. Но вышел из лаборатории на улицу и поймал вирус от случайного прохожего… Да, показатели наличия и количества антител контролировать можно, но я считаю, что это бессмысленная трата денег.

«Штрихуйся!»

— Как вы считаете, должна ли вакцинация быть принудительной?

— Вакцинация у нас пока добровольная. Но ситуация складывается сложная, поэтому Приказом Министерства здравоохранения РТ определены группы риска, для которых, по роду их деятельности, может быть введена обязательная вакцинация.

По закону работодатель не имеет права уволить сотрудника, не сделавшего прививку. Но он может отстранить его от работы или перевести на другую работу, где меньше риска заразиться инфекцией. Отстранение от работы может продолжаться до тех пор, пока человек не привьется.

— В Москве во многие общественные места уже не пропускают без специального QR-кода о вакцинации …

— Даже появился остроумный слоган: «Штрихуйся!» Вакцинированным на сайте госуслуг выдается официальный документ — сертификат о профилактической прививке от COVID-19 c QR-кодом. И уже появились предприимчивые люди, которые предлагают тем, кто не хочет прививаться, купить поддельный сертификат, чтобы иметь возможность без проблем посещать общественные места, путешествовать.

Конечно, можно купить сколько угодно таких бумажек, но от вируса это не спасет. Более того, человек с поддельным сертификатом — реальная угроза для здоровья окружающих. Лучше и проще бесплатно сделать прививку и бесплатно получить сертификат.

— Несмотря на все предупреждения специалистов, многие все-таки собираются во время отпуска в путешествие. За сколько дней до поездки надо вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от инфекции?

— В отпуск желательно ехать, уже привившись, например, двумя компонентами вакцины «Спутник V». Рекомендуемый перерыв между прививками — 21 день. Вторую прививку можно сделать чуть позже, но затягивать с ней нежелательно. Кстати, если привились первым компонентом «Спутник V», вторую прививку можно делать любой из четырех вакцин, зарегистрированных в России.

И еще надо понимать, что вакцина начинает действовать не сразу. Для выработки защитных антител может потребоваться 2 — 3 недели. Так что о безопасности отпуска лучше позаботиться заблаговременно.