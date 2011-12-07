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Авдонина: «В Татарстан пришел новый сезон ОРВИ»

За прошедшую неделю обследованы 160 человек.

В Татарстан пришел традиционный сезон острых респираторных вирусных инфекций. Об этом на пресс-конференции заявила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

По словам спикера, ранее было зарегистрировано два случая заболевания, сейчас же это количество возросло. За прошедшую неделю обследованы 160 человек, у них выявили шесть положительных результатов. Среди них — четыре РС-вируса (респираторно-синцитиальная инфекция) и два риновируса.

«Это еще раз подтверждает то, что сезон острых вирусных респираторных инфекций, который мы традиционно ожидали, к нам пришел. На сегодня вирусы начинают циркулировать», — подчеркнула Авдонина.

Ранее Минздрав РТ заявил, что у тех, кто находится в инфекционных госпиталях, есть возможность проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

КВ
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