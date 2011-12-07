Минздрав РТ: У тех, кто находится в инфекционных госпиталях, есть возможность проголосовать

Во временных инфекционных госпиталях Татарстана созданы все условия для голосования на выборах в Госдуму, если от желающих проголосовать поступит такая заявка, то она будет реализована. Об это на пресс-коференции в Едином информационном центре сказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Голосование в больницах, если мы не говорим про „красные зоны“ проводится в установленном порядке, здесь никаких нововведений нет. У нас закрытые участки в больницах и голосование обеспечивается для всех. Что же касается временных инфекционных госпиталей, для тех, кто там находится создается возможность проголосовать, при необходимости создается временный избирательный участок, само голосование проводят сами сотрудники госпиталей», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что протокол и бюллетень для голосования наружу не выносится, там используется специальный сейф-пакет для того чтобы избежать возможности инфекции из очага. Сейчас же идет разъяснительная работа с пациентами, если от них поступает заявки от них, то их право будет реализовано.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в дни голосования Роспотребнадзор проверит избирательные участки на соблюдение антиковидных мер.