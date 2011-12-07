В Татарстане от учебы были отстранены почти 5 тыс. школьников из-за симптомов ОРВИ 

С первого сентября до занятий в школе не допустили 4,7 тыс. татарстанских школьников из-за симптомов ОРВИ и температуры. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки до занятий не допущено 511 детей с температурой или с какими-либо симптомами острых респираторных вирусных инфекций», — заявила Любовь Авдонина.

Она добавила, что семь классов в Татарстане находятся на разобщении из-за большого количества учеников на больничном.

Ранее Любовь Авдонина заявила, что в Татарстан пришел новый сезон ОРВИ.