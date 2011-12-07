Как подготовить ребенка к встрече со стоматологом?

Даже для взрослого человека визит к любому доктору — это стресс. А на прием к стоматологу многие вообще собираются как на подвиг: страшно, но надо. Что уж говорить о детях! Незнакомая обстановка, вид инструментов и бормашины, врачи в халатах и масках на лицах… Да еще приходится долго сидеть в одном положении с широко открытым ртом. Как в такой ситуации обойтись без слез, не дойти до криков и истерик?

За советами мы обратились к детским врачам-стоматологам высшей категории Юлии Никоновой, Анисе Сафиуллиной, Юлии Шушариной.

В идеале к визиту в стоматологию ребенка надо готовить за несколько дней до назначенного приема. Начните издалека: расскажите ему, для чего нужны зубы, что для зубов хорошо, а что плохо. Можно найти в интернете и показать ребенку детские страшилки: что бывает, когда за зубами не следят, почему гнилые зубы это не только некрасиво, но и больно, опасно для здоровья. Таких роликов, снятых специально для детей разного возраста, в интернете много.

Доступно объясните ребенку, что здоровые зубы, отсутствие запаха изо рта, красивая, открытая улыбка — это залог расположения к себе окружающих людей. Улыбающийся человек более успешен в жизни, у него много друзей.

Важно сформировать у ребенка ответственность за состояние своих зубов, чтобы это не было только вашей заботой. Собираясь на каникулы или в дальнюю поездку, напомните ему, что надо проверить, все ли в порядке с зубами. Это нужно, чтобы не омрачать приятные впечатления срочным поиском доктора в незнакомом городе или стране. Там стоматологическая помощь может стоить дорого, и во время отдыха обидно будет тратить деньги не на развлечения, а на лечение зубов.

Перед визитом к врачу объясните ребенку, кто такой стоматолог. Прежде всего, это добрый друг, который помогает поддерживать зубы в здоровом состоянии. Бояться врача не надо. Он совсем не заинтересован в том, чтобы специально причинить боль.

Расскажите, что в кабинете врача есть большое красивое кресло, в которое нужно сесть и открыть рот, чтобы доктор посмотрел, сколько у малыша выросло зубиков и здоровы ли они.

Кстати, современные детские доктора часто носят не привычные белые халаты, а симпатичную, цветную спецодежду с изображениями цветочков или, например, медвежат.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

— Помните, что посещение стоматолога нужно начинать уже после 2 — 3 лет и навещать его следует не реже двух раз в год.

— Перед визитом к врачу сначала успокойтесь сами. Дети очень чуткие, и им могут передаться ваши растерянность, нервозность и страх.

— Ни в коем случае не подбадривайте ребенка: «это не больно и не страшно», «нужно немного потерпеть» или «не бойся». В данной ситуации эти фразы могут привести к противоположному эффекту.

— Поиграйте с ребенком в стоматолога, разыграйте сценку приема у врача.

— Не обещайте малышу, что врач ничего не сделает, так как в случае проведения каких-либо врачебных манипуляций это будет обманом со стороны родителей.

— Самое главное — положительный настрой.