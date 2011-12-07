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В Татарстане выявили 50 новых случаев заболевания ковидом

Больше всего случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Казани - 23.

В Татарстане коронавирусную инфекцию выявили у 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

За истекшие сутки 18 человек госпитализировано в больницы республики, а 32 получает лечение на дому. 

Больше всего заболевших приходится на Казань, в столице Татарстана выявлено 23 случая, также 13 заболевших удалось выявить в Набережных Челнах. Среди районов республики больше всех нашли в Тукаевском, там зафиксировано 3 случая. 

Всего в Татарстане уже свыше 25 тыс. заболевших ковидом, а выздоровело более 22 тыс. человек. 

КВ
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