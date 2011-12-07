В Татарстане выявили 50 новых случаев заболевания ковидом

В Татарстане коронавирусную инфекцию выявили у 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

За истекшие сутки 18 человек госпитализировано в больницы республики, а 32 получает лечение на дому.

Больше всего заболевших приходится на Казань, в столице Татарстана выявлено 23 случая, также 13 заболевших удалось выявить в Набережных Челнах. Среди районов республики больше всех нашли в Тукаевском, там зафиксировано 3 случая.

Всего в Татарстане уже свыше 25 тыс. заболевших ковидом, а выздоровело более 22 тыс. человек.