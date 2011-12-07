Как защитить свое сердце: правило трех «д» и карта ЗОЖ

Опаснее, чем коронавирус

- Болезни системы кровообращения по-прежнему занимают первое место в статистике причин смертности населения и составляют на сегодня 570 на 100 тысяч населения, - напомнил на недавней пресс-конференции в ИА «Татар-информ» профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии и кардиологии Казанского государственного медицинского университета Альберт Галявич. - Для сравнения: смертность от коронавирусной инфекции в нашем регионе - 2 случая на 100 тысяч населения. Поэтому соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции с помощью санитарных мер, конечно, нужно, но не стоит забывать, что есть заболевания более тяжелые и опасные. К тому же COVID-19 подвержены в первую очередь люди с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, и с факторами риска в виде ожирения и сахарного диабета.

Конечно, возможности здравоохранения дают уверенность в получении полноценной квалифицированной помощи при первых признаках сердечной катастрофы. Только в Татарстане работают 7 высокотехнологичных медицинских центров. Такого нет ни в одном регионе России, утверждают специалисты. Результат такого ресурса: если до 2000 года удавалось спасать 80 из 100 пациентов, то сейчас - 96 из 100. Главное, чтобы люди своевременно обращались к врачам. К сожалению, в период пандемии из-за страха заразиться инфекцией люди боялись госпитализации, но сейчас количество обращений постепенно начинает расти.

Инфекции ослабляют сердце

Самая частая по распространенности сердечная проблема - гипертоническая болезнь, число гипертоников ежегодно растет. Вторая по частоте патология - ишемическая болезнь сердца. Один из ощутимых ее признаков - стенокардия: это когда при подъеме по лестнице человек испытывает ощущение сжатия в груди. В таких случаях рекомендуется обратиться к врачу, сделать ЭКГ и сдать ряд анализов. Все начальные проблемы в конечном счете ведут к инфаркту и инсульту, острой сердечной недостаточности. Болевой синдром в грудной клетке, сопровождающийся холодным потом, - грозный симптом, в этом случае медлить нельзя, нужна помощь специалистов. Довольно часто в практике кардиологов встречается микроинсульт. Его симптоматика - резкое онемение в руке или ноге, асимметрия носогубного треугольника, невозможность ответить на банальные вопросы: как зовут, что случилось.

Врачи отмечают: повышение и без того высокого уровня сердечно-сосудистой заболеваемости имеет сезонные факторы. Так, инфаркт чаще всего происходит весной, когда люди массово устремляются в сады-огороды, и в сентябре - октябре, когда стараются успеть собрать урожай. Поэтому негласно его называют дачным инфарктом. Определенное влияние на распространенность сердечных недугов имеют и разные инфекции. Например, в период гриппа прогрессирует заболеваемость ишемической болезнью сердца. Дело в том, что при аденовирусной инфекции, гриппе повреждаются стенки артерий, что может вызвать инфаркт, вирусы повреждают сердечную ткань, что ведет к миокардиту. Поэтому врачи обычно советуют: если через две недели после перенесенного простудного заболевания сохранилась одышка, это повод обратиться к кардиологу, сделать анализы и ЭКГ.

По словам Альберта Галявича, коронавирус тоже имеет особенность поражать прежде всего не легкие, а сосуды сердца и мозга. Человек в таком случае может погибнуть из-за поражения сердца. Замечено, если пациент принимает вещества для разжижения крови (антикоагулянты), коронавирусную инфекцию он переносит легче. Самим их себе не стоит назначать, но надо принимать тем, кому они выписаны доктором.

А лучше всего посвящать больше времени профилактике. Тем более что современная медицина ориентирована на многогранный подход к предупреждению сердечных недугов: значение имеет и питание, и образ жизни, и современные подходы в диагностике. Не стоит забывать и «правило трех д» - диета, движение и душевное равновесие.

Полезно осмотреться

Еще один аспект, на который обращает внимание начальник отдела профилактической помощи Минздрава РТ Елена Хафизова: проведение профилактических осмотров и диспансеризации. С начала года осмотрено более 177 тысяч татарстанцев, что составляет более 26% от запланированного количества жителей республики, для которых осмотры предусмотрены в этом году. Более 90 тысяч из обследованных имеют сердечно-сосудистые заболевания, впервые они были выявлены у 3 тысяч, риск возникновения обнаружен у более 8 тысяч человек.

Елена Давидовна напомнила, что с 15 августа в медучреждениях возобновлена диспансеризация. Уже удалось осмотреть более 33 тысяч пациентов. Продолжает действовать проект «Мобильная поликлиника», свою вахту здоровья в районах республики несут четыре многофункциональных мобильных комплекса. С 30 августа Минздравом РТ возобновлен проект по доставке пенсионеров 65+ из сельской местности в Казань для бесплатного обследования.

Еще один ресурс для профилактики сердечных недугов - центры здоровья. Их на сегодня в республике 21, в том числе 6 детских. В год здесь проверяют свое самочувствие около 90 тысяч татарстанцев. На руки пациенты получают карту здорового образа жизни, по итогам обследования с ними проводится индивидуальная профилактическая беседа.

Узнать и обезвредить

Между тем специалисты продолжают изучать особенности возникновения сердечных недугов. Заместитель главного врача 7-й городской больницы Казани Зульфия Ким призывает с пониманием отнестись к индивидуальному приглашению некоторых пациентов в поликлиники. Дело в том, что в настоящее время в Татарстане проводится исследование распространенности факторов риска сердечных болезней в разных регионах России. На территории Татарстана в число медучреждений - участников проекта вошли Чистополь и Чистопольский район, Зеленодольск и Зеленодольский район, в Казани - 7-я городская больница и поликлиника при ней, а также 10-я поликлиника.

- Если вы как пациент прикреплены к названным поликлиникам и проживаете в указанных населенных пунктах, просим отнестись спокойно к возможному приглашению прийти к врачу, - акцентировала внимание к проводимому исследованию Зульфия Фаритовна. - Пациенты выбираются случайным образом, врачи приглашают их посетить поликлинику. Предполагается беседа с пациентом, сбор данных и забор образцов крови для анализа.