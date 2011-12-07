Александр Визель: Хожу в магазины в маске и перчатках

На эти волнующие всех вопросы мы попросили ответить доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой фтизиопульмонологии Казанского медицинского университета МЗ РФ, главного внештатного пульмонолога Минздрава РТ, заслуженного врача, лауреата Государственной премии по науке и технике РТ Александра Визеля.

Самолечение может обернуться трагедией

— Александр Андреевич, сейчас в интернете, WhatsApp много рассылок с народными рецептами от ковида, например чесночная вода, лимонно-медовая вода. Стоит ли доверять таким рекомендациям?

— В большинстве случаев народные рецепты достаточно безобидны. Очень важен психологический момент, особенно в настоящее время. Если пациент верит в эту лимонно-медовую воду, то она ему поможет. Но эти рецепты не освобождают от лечения, назначенного доктором.

— Много советов и по приему конкретных лекарств: антибиотиков, витаминов, других препаратов. Часто их рекомендуют люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, и советуют из лучших побуждений. Но чем может обернуться такая самопомощь?

— На сегодняшний день нет твердо доказанного средства, убивающего коронавирус. Но есть данные по препаратам, которые точно не навредят и поспособствуют его удалению из организма. Это препараты альфа-интерферона, умифеновир и витамин С. У меня нет опыта работы с фавипиравиром, ничего сказать не могу. В отношении других противовирусных препаратов нет никаких данных. Мы их не назначаем.

Антибиотики нужны только при наличии бактериальной инфекции или в реанимации. То есть с них лечение не начинают, это может только навредить. Дело в том, что поражение, которое изначально вызывает новый вирус, — не бактериальная пневмония, а вирусная интерстициопатия, вызывающая иммунное воспаление и избыточную свертываемость крови. Антибиотики тут бессильны. И нельзя на ранних стадиях заболевания принимать гормоны. Гормоны назначаются врачом только тяжелым больным. Витамины в разумных дозах — пожалуйста. Есть рекомендации по витаминам С и D. Но в любом случае самолечением заниматься нельзя.

Веские причины для вызова скорой

— А можно доступными средствами поддерживать иммунитет?

— Это очень забавный вопрос. Все считают, что важно иметь сильный, даже мощный иммунитет и все будет хорошо — инфекция обойдет стороной. Да, на момент заражения хороший иммунитет поможет. Не зря среди молодых и не страдающих другими болезнями новая инфекция протекает нетяжело. Движение, здоровый образ жизни, здоровое питание — все на пользу.

Но от чего погибает больной с тяжелой формой новой вирусной инфекции? Часто от цитокинового шторма. То есть организм выдает мощную иммунную реакцию, она вызывает избыточное воспаление, которое и приводит к печальному исходу. И на этой стадии все врачебные назначения направлены на подавление этого иммунного ответа.

— Сегодня бригады скорой помощи работают с колоссальной нагрузкой. Врачи и СМИ призывают 100 раз подумать, прежде чем вызывать скорую. Но если человек заподозрил, что заразился коронавирусом, как, по каким критериям он должен поставить себе диагноз и определить, пора ему вызывать врача или не пора?

— Имейте дома термометр и пульсоксиметр — прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения крови кислородом. Высокая температура и снижение уровня кислорода в крови — веские причины для вызова скорой и проведения дополнительных обследований. Но если все только на уровне вашего подозрения или даже положительного теста на ковид без тяжелых симптомов, то достаточно вызвать участкового врача из поликлиники. Надо понимать, с каким напряжением сейчас работают все медики. Им помогают наши ординаторы и даже студенты.

«Ковид-диссиденты» тоже болеют

— Александр Андреевич, как можно снизить риск заражения коронавирусом?

— Общая ситуация была бы легче и мягче, если бы все проявляли сознательность и разумную предосторожность. Становится очевидным, что вероятность заболеть и тяжесть протекания болезни зависят от массовости инфицирования, длительности контакта. Поэтому — маски, перчатки, бактерицидные жидкости или салфетки, встречи с друзьями только на свежем воздухе…

Но пока особой сознательности у наших граждан не вижу. Появился даже жаргонный термин «ковид-диссиденты». Это люди, которые не верят в реальную опасность коронавируса и другим эти мысли насаждают. Но мы, врачи, имеем дело с ковидом с марта. И почти за 9 месяцев пандемии нагляделись на эти персонажи, когда в реанимацию попадает их близкий человек или они сами. И оказывается, что во всем виноваты врачи: вовремя не предупредили, не убедили носить маски, перчатки. Грустно это…

Одна хорошая доктор предложила: если «ковид-диссиденты» не боятся инфекции и не верят в ее существование, пусть идут работать в наши временные инфекционные госпитали. Там они и пациентам помогут, и деньги заработают, и, может быть, выживут… По крайней мере поймут, что почем.

— А насколько маска защищает от коронавируса?

— Тема эта широко муссируется в прессе всех уровней. Я этот вопрос специально не изучал, но не нужно быть специалистом, чтобы понимать, маска — это простейший барьер, которым мы все сегодня должны пользоваться в общественных местах. И добавлю как обыватель, участник реальных событий: хожу в магазины в маске и перчатках, по выходе все выбрасываю, потом обрабатываю лицо и руки бактерицидной салфеткой… Жить хочется.

— Всех интересует, какие прогнозы дают специалисты по продолжительности пандемии?

— Это вопрос к эпидемиологам и специалистам по прогнозированию. Инфекция новая. Есть опыт прошлых пандемий и эпидемий. Отвечу поэтому как дилетант. Существует теория трех волн пандемии — средняя первая, высокая вторая и низкая третья… Примерно так было на свином гриппе. Наша задача — любую опасную инфекцию сделать управляемой. Мы живем же с холерой, дифтерией, туберкулезом, столбняком, пневмококком. Все они смертельно опасные. Но вакцинация делает их управляемыми. Так что надежда на вакцину есть. Ну и придется соблюдать санитарную культуру: маски, перчатки, социальная дистанция, с температурой и недомоганием на работу, в гости не ходить… Не ОРЗ на дворе. Ковид.