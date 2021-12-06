 Метшин о провале на Четаева: на участке 600 метров не сети, а труха
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Метшин о провале на Четаева: на участке 600 метров не сети, а труха

Сейчас на точке идет круглосуточный ремонт.

Город
6 декабря 2021  16:25
Автор:
Елена Молчанова

Сети, из-за которых образовался провал на улице Четаева, не относятся к старым коммуникациям. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин. 

«Это достаточно молодые сети, но они не выдерживают никакой критики – как внутриквартальные, так и магистральные. На участке протяженностью 600 метров одна труха, а ведь сети должны служить как минимум 50 лет», – отметил Метшин.

Сейчас на точке работают 40 единиц техники, 80 человек, 20 из которых действуют круглосуточно.
На время ремонта установлено 100 дорожных конусов, предупреждающих автомобилистов, а транспорт объезжает эти улицы стороной. Пассажиры, которые раньше садились и сходили на улицах С. Хакима и А. Козина, вуынуждены ходить на соседние остановки. 

Из-за отмены инвестиционных надбавок на водоснабжения пострадали почти городские предприятия, которые оказывают услуги в этой сфере, сообщил мэр. Они недособрали 12 млрд рублей. Сегодня власти города обсуждают этот вопрос и считают, что надбавку нужно вернуть. 

Ранее «КВ» сообщали, что улицу Меховщиков перекроют для проезда из-за обнаруженных построек 40-хх годов

 

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