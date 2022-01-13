Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ потратит более 2 млн рублей на рекламу в интернете

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ отправил заявку на покупку таргетированной и контекстной рекламы в интернете и в социальных сетях. Заявка на закупку опубликована на сайте Госзакупок РФ.

Университет требует у рекламщиков выставлять не менее 170 лидов в месяц и выдавать рекламу для людей определенного дохода, возраста, геопозиции и интересов. Предположительно, охват аудитории в месяц будет составлять около 500 тыс. человек. Институт медицины и биологии установил минимальную цену, которую они готовы предложить за рекламу: 2,04 млн рублей.

Напомним, ранее «КВ» готовили материал о том, как в КФУ срубили деревья около экономического института.