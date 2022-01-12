 «Гафуровщина»: КФУ уничтожил многолетние деревья без объяснения причин
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«Гафуровщина»: КФУ уничтожил многолетние деревья без объяснения причин

Решение вуза не поддержали ни студенты, ни урбанисты, ни дендрологи. Но вместо объяснения своего поступка университет предпочитает отмалчиваться, придумывая странные «отмазки». 

Город
12 января 2022  18:11

Сегодняшнее утро жители города начали с неприятной новости: возле здания Института управления, экономики и финансов на улице Бутлерова, 4 срубили часть деревьев, лишив студентов не только тени в летний день, но и горожан красивого вида. Идею о вырубке не оценили ни жители Казани, ни сотрудники университета. 

Недовольны «облысевшим» входом и учащиеся, а также урбанисты и дендрологи. Правда, руководство вуза комментировать ситуацию отказывается, объясняя это решение очень странными причинами. Кому мешала зелень в центре города, как реагировали люди, и как в ИУЭФ «рубят» не только деревья, читайте в материале «Казанский ведомостей».
 

 

Фото: © Карина Кострулева

«С деревьями было приятно глазу, а так –  говно какое-то»

Фотографии, сравнивающие нынешний вид одного из самых известных зданий КФУ с осенним, выложила активистка сообщества «Казан Урбанчы» Аида Назирова. Вместо многолетних деревьев, обрамляющих известную лестницу «эконома», получилась полная ассиметрия: деревья с левой стороны сохранили, зато все, что росло по правую сторону от здания, выкорчевали с корнем. Почему было принято выбрать именно такое урбанистическое решение — неизвестно. Возможно, руководство вуза просто еще не успело вырубить остатки деревьев, и скоро вход в здание станет совсем оголенным. 

«Я не понимаю, как у людей в здравом уме поднимается рука просто взять и срубить деревья. Рядом с этим зданием проходит широкая дорогая, деревья защищали от шума, а летом на ступенях была тень», — написала Назирова в своем аккаунте Twitter. 
 


С девушкой согласились и другие пользователи. «Из ларьков на кольце не было видно модный логотип из-за деревьев?», «Гафуровщина», «Обрили(((», «Вот уроды», — написали в комментариях (орфография и стилистика авторов комментариев сохранены – прим. Ред). 

 


 


Вырубка деревьев огорчила и студентов, которые считают их символом здания. «Мне не нравится, конечно. Как минимум, выглядит несимметрично. Я думаю, вырубили из-за многолетнего роста. Ну то есть они старые, аварийные или мешающие деревья. Возможно, поэтому», — рассказала нашему изданию одна из студенток КФУ, пожелавшая остаться анонимной. 

«Они [руководство вуза] портят атмосферу. С деревьями было приятно глазу, а так – говно какое-то. Они постоянно портят вид. Почему нельзя обустроить все красиво? И так здания старые, еще и деревья рубят», — пожаловалась еще одна раздосадованная студентка. 

«Вырубка деревьев — это ужасно. Раньше было лучше. Сам вуз тоже доверия не вызывает, то с ректором скандал (ректор КФУ Ильшат Гафуров обвиняется в причастности к заказному убийству – прим. Ред.), то пары отменяются», — коротко отметила другая. 

 


Вуз вырубил деревья, но отмалчивается, сбрасывая трубки и придумывая «отмазки»

Как нам стало известно от одного из сотрудников вуза, решение о вырубке деревьев приняло само руководство университета, предварительно согласовав эту идею с исполкомом города. Правда, в пресс-службе КФУ комментировать сложившуюся ситуацию нам отказались. Причиной этому представители вуза назвали отсутствие официального бланка. Хотя до этого пресс-служба университета всегда присылала ответы на наши запросы, не требуя никаких дополнительных бумаг и не создавая бюрократических препятствий для получения информации. 
 

 

Вид на здание института управления, экономики и финансов КФУ до вырубки деревьев

К тому же, в законе о СМИ нет требований о том, что запросы должны быть оформлены особым образом, а подобные условия, наоборот, могут трактоваться как преграда для журналистской деятельности. Впрочем, пресс-секретарь вуза Павел Вахрушевы с этим утверждением в беседе с нами согласился, но на вопрос о том, почему вуз пренебрегает правами СМИ, ответить не успел. 

Почему-то именно в этот момент связь прервалась, дозвониться до Павла больше не получилось, на наши сообщения он так и не ответил. Директор департамента по информационной политике КФУ Салават Мухамадуллин ясности в этот вопрос также не внес, но хотя бы не отключился от связи и не прервал разговор. 

Зато информацию о том, что вырубкой деревьев занимался КФУ, нам оперативно и без лишних преград подтвердили в пресс-службе мэрии Казани. Согласно их ответу, земельный участок принадлежит вузу, который и выступил инициатором обследования зеленых насаждений.

«Был выдан акт от 09.11.2021 на вырубку аварийных деревьев, а также санитарную и омолаживающую обрезку. Источник финансирования работ определяет сам заявитель — Казанский (Приволжский) федеральный университет», — рассказали «Казанским ведомостям» в пресс-службе исполкома. 

 

Фото: © Карина Кострулева

 

Вид на здание института управления, экономики и финансов КФУ после вырубки деревьев

«Деревья мусорные, но рубить их нужно было по-другому» 

Вырубленные деревья, растущие со стороны Щербаковского переулка, — американский клен, который считается «мусорным», пояснила заведующая отделом оптимизации наземных экосистем при кафедре природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ Галина Юпина. По ее словам, большинство из них были уже больными и искалеченными, а значит, требовали замены. Но все же вырубать их следовало по-другому. 

«Нужно было постепенно их сменять, но как всегда у нас любят более революционно. Любой революционный процесс — вредный. Всегда у населения возникает отрицательная реакция на революционный процесс. „Уж рубить, так рубить“», — рассказала Юпина нашему изданию. 

По ее словам, деревья уже долгое время поддерживали омолаживающей обрезкой, благодаря которой они сохраняли свой вид. Но если верить ее заверениям, в ближайшее время на месте вырубленных деревьев появтяся новые — немусорные.

«Здесь нет экологического урона, потому что просто произойдет замена старых низкопробных деревьев. Они бы, может, и усохли давно, но за счет того, что их постоянно омолаживают, деревья опять дают густую хорошую крону», — подчеркнула собеседница издания. 

В экономе «рубят» не только деревья? 

Вырубка деревьев у входа — не единственная проблема Института управления, экономики и финансов КФУ. «Эконом» славится и своей научной деятельностью, вернее, скандалами, которые ее окутывают. К примеру, в 2020 году Российская Академия Наук опубликовала доклад о плагиате и публикациях в «хищнических» журналах. Это журналы, где можно опубликовать англоязычные научные работы за деньги. РАН считает, что ученые, публикующиеся там, покупают себе рейтинг, а не зарабатывают его. Впоследствии благодаря таким «липовым» публикациям сотрудники высших учебных заведений могут получать ученые степени и звания, повышая свой статус. 

В докладе выделили 25 российских ученых с наибольшим количеством статей в подобных журналах. Пять из них — представители КФУ. Особенно отличился ИУЭФ: среди всех институтов страны, его представители покупали себе ученые степени больше всех. Багаутдинова Наиля, директор ИУЭФ КФУ, расположилась на седьмом месте в антирейтинге РАН, на девятом — ее заместитель, Сафиуллин Наиль. Ельшин Леонид, завкафедрой территориальной экономики, тоже не отстает от руководства. Он замкнул двадцатку худших ученых по мнению РАН. 
 

 

Наиля Багаутдинова, директор института управления, экономики и финансов КФУ

Источник: kpfu.ru

Публикации в «хищнических» журналах стоят больших денег. В таких количествах, как это делал эконом КФУ, речь идет о нескольких десятках миллионов. Однако на официальном сайте госзакупок данных о подобных растратах нет. Где сотрудники ИУЭФ нашли столько денег для повышения статуса — загадка. 

Еще один камень преткновения — плагиат. В этой области эконом КФУ вновь представлен тройкой сотрудников. В их числе фигурирует директор ИУЭФ Наиля Багаутдинова, профессор Айдар Аюпов числится в десятке лидеров по плагиату, а Наиль Сафиуллин закрывает плагиат-топ ученых РАН.


Авторы: Карина Кострулева, Джамиля Садриева, Розалия Хайруллина

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