«Гафуровщина»: КФУ уничтожил многолетние деревья без объяснения причин

Сегодняшнее утро жители города начали с неприятной новости: возле здания Института управления, экономики и финансов на улице Бутлерова, 4 срубили часть деревьев, лишив студентов не только тени в летний день, но и горожан красивого вида. Идею о вырубке не оценили ни жители Казани, ни сотрудники университета.

Недовольны «облысевшим» входом и учащиеся, а также урбанисты и дендрологи. Правда, руководство вуза комментировать ситуацию отказывается, объясняя это решение очень странными причинами. Кому мешала зелень в центре города, как реагировали люди, и как в ИУЭФ «рубят» не только деревья, читайте в материале «Казанский ведомостей».



Фото: © Карина Кострулева

«С деревьями было приятно глазу, а так – говно какое-то»

Фотографии, сравнивающие нынешний вид одного из самых известных зданий КФУ с осенним, выложила активистка сообщества «Казан Урбанчы» Аида Назирова. Вместо многолетних деревьев, обрамляющих известную лестницу «эконома», получилась полная ассиметрия: деревья с левой стороны сохранили, зато все, что росло по правую сторону от здания, выкорчевали с корнем. Почему было принято выбрать именно такое урбанистическое решение — неизвестно. Возможно, руководство вуза просто еще не успело вырубить остатки деревьев, и скоро вход в здание станет совсем оголенным.



«Я не понимаю, как у людей в здравом уме поднимается рука просто взять и срубить деревья. Рядом с этим зданием проходит широкая дорогая, деревья защищали от шума, а летом на ступенях была тень», — написала Назирова в своем аккаунте Twitter.





С девушкой согласились и другие пользователи. «Из ларьков на кольце не было видно модный логотип из-за деревьев?», «Гафуровщина», «Обрили(((», «Вот уроды», — написали в комментариях (орфография и стилистика авторов комментариев сохранены – прим. Ред).











Вырубка деревьев огорчила и студентов, которые считают их символом здания. «Мне не нравится, конечно. Как минимум, выглядит несимметрично. Я думаю, вырубили из-за многолетнего роста. Ну то есть они старые, аварийные или мешающие деревья. Возможно, поэтому», — рассказала нашему изданию одна из студенток КФУ, пожелавшая остаться анонимной.

«Они [руководство вуза] портят атмосферу. С деревьями было приятно глазу, а так – говно какое-то. Они постоянно портят вид. Почему нельзя обустроить все красиво? И так здания старые, еще и деревья рубят», — пожаловалась еще одна раздосадованная студентка.

«Вырубка деревьев — это ужасно. Раньше было лучше. Сам вуз тоже доверия не вызывает, то с ректором скандал (ректор КФУ Ильшат Гафуров обвиняется в причастности к заказному убийству – прим. Ред.), то пары отменяются», — коротко отметила другая.







Вуз вырубил деревья, но отмалчивается, сбрасывая трубки и придумывая «отмазки»

Как нам стало известно от одного из сотрудников вуза, решение о вырубке деревьев приняло само руководство университета, предварительно согласовав эту идею с исполкомом города. Правда, в пресс-службе КФУ комментировать сложившуюся ситуацию нам отказались. Причиной этому представители вуза назвали отсутствие официального бланка. Хотя до этого пресс-служба университета всегда присылала ответы на наши запросы, не требуя никаких дополнительных бумаг и не создавая бюрократических препятствий для получения информации.



Вид на здание института управления, экономики и финансов КФУ до вырубки деревьев

К тому же, в законе о СМИ нет требований о том, что запросы должны быть оформлены особым образом, а подобные условия, наоборот, могут трактоваться как преграда для журналистской деятельности. Впрочем, пресс-секретарь вуза Павел Вахрушевы с этим утверждением в беседе с нами согласился, но на вопрос о том, почему вуз пренебрегает правами СМИ, ответить не успел.

Почему-то именно в этот момент связь прервалась, дозвониться до Павла больше не получилось, на наши сообщения он так и не ответил. Директор департамента по информационной политике КФУ Салават Мухамадуллин ясности в этот вопрос также не внес, но хотя бы не отключился от связи и не прервал разговор.

Зато информацию о том, что вырубкой деревьев занимался КФУ, нам оперативно и без лишних преград подтвердили в пресс-службе мэрии Казани. Согласно их ответу, земельный участок принадлежит вузу, который и выступил инициатором обследования зеленых насаждений.

«Был выдан акт от 09.11.2021 на вырубку аварийных деревьев, а также санитарную и омолаживающую обрезку. Источник финансирования работ определяет сам заявитель — Казанский (Приволжский) федеральный университет», — рассказали «Казанским ведомостям» в пресс-службе исполкома.

Фото: © Карина Кострулева Вид на здание института управления, экономики и финансов КФУ после вырубки деревьев

«Деревья мусорные, но рубить их нужно было по-другому»

Вырубленные деревья, растущие со стороны Щербаковского переулка, — американский клен, который считается «мусорным», пояснила заведующая отделом оптимизации наземных экосистем при кафедре природообустройства и водопользования ИУЭФ КФУ Галина Юпина. По ее словам, большинство из них были уже больными и искалеченными, а значит, требовали замены. Но все же вырубать их следовало по-другому.

«Нужно было постепенно их сменять, но как всегда у нас любят более революционно. Любой революционный процесс — вредный. Всегда у населения возникает отрицательная реакция на революционный процесс. „Уж рубить, так рубить“», — рассказала Юпина нашему изданию.



По ее словам, деревья уже долгое время поддерживали омолаживающей обрезкой, благодаря которой они сохраняли свой вид. Но если верить ее заверениям, в ближайшее время на месте вырубленных деревьев появтяся новые — немусорные.

«Здесь нет экологического урона, потому что просто произойдет замена старых низкопробных деревьев. Они бы, может, и усохли давно, но за счет того, что их постоянно омолаживают, деревья опять дают густую хорошую крону», — подчеркнула собеседница издания.

В экономе «рубят» не только деревья?

Вырубка деревьев у входа — не единственная проблема Института управления, экономики и финансов КФУ. «Эконом» славится и своей научной деятельностью, вернее, скандалами, которые ее окутывают. К примеру, в 2020 году Российская Академия Наук опубликовала доклад о плагиате и публикациях в «хищнических» журналах. Это журналы, где можно опубликовать англоязычные научные работы за деньги. РАН считает, что ученые, публикующиеся там, покупают себе рейтинг, а не зарабатывают его. Впоследствии благодаря таким «липовым» публикациям сотрудники высших учебных заведений могут получать ученые степени и звания, повышая свой статус.

В докладе выделили 25 российских ученых с наибольшим количеством статей в подобных журналах. Пять из них — представители КФУ. Особенно отличился ИУЭФ: среди всех институтов страны, его представители покупали себе ученые степени больше всех. Багаутдинова Наиля, директор ИУЭФ КФУ, расположилась на седьмом месте в антирейтинге РАН, на девятом — ее заместитель, Сафиуллин Наиль. Ельшин Леонид, завкафедрой территориальной экономики, тоже не отстает от руководства. Он замкнул двадцатку худших ученых по мнению РАН.



Наиля Багаутдинова, директор института управления, экономики и финансов КФУ



Источник: kpfu.ru

Публикации в «хищнических» журналах стоят больших денег. В таких количествах, как это делал эконом КФУ, речь идет о нескольких десятках миллионов. Однако на официальном сайте госзакупок данных о подобных растратах нет. Где сотрудники ИУЭФ нашли столько денег для повышения статуса — загадка.

Еще один камень преткновения — плагиат. В этой области эконом КФУ вновь представлен тройкой сотрудников. В их числе фигурирует директор ИУЭФ Наиля Багаутдинова, профессор Айдар Аюпов числится в десятке лидеров по плагиату, а Наиль Сафиуллин закрывает плагиат-топ ученых РАН.



Авторы: Карина Кострулева, Джамиля Садриева, Розалия Хайруллина