Ильнур Фасхутдинов возглавил исполнительный комитет Альметьевска

В администрации Альметьевского района состоялись кадровые перестановки. По результатам открытого конкурса новым руководителем исполнительного комитета города назначен Ильнур Фасхутдинов, ранее занимавший должность заместителя главы исполкома по цифровому развитию.

Как сообщила руководитель исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на общегородском совещании, Фасхутдинов имеет значительный опыт управленческой работы. С 2019 года он возглавлял Управление по делам детей и молодежи, а с начала 2024 года курировал вопросы цифровой трансформации в районе.

Параллельно произошли изменения в структуре отдела торговли. Айдар Насыров, ранее исполнявший обязанности руководителя, официально утвержден в должности начальника отдела торговли и предпринимательства. Насыров прошел путь от главного специалиста до руководителя подразделения, что свидетельствует о кадровой преемственности в местной администрации.