Ильшат Аминов выразил соболезнования семье Радика Фархуллина

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Город
10 апреля 2025  12:52

Сегодня Медиахолдинг ТНВ сообщил о смерти журналиста Радика Фархуллина. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Фархуллин был одним из основателей спутникового телевидения Татарстана. За 25 лет карьеры он стал признанным профессионалом, 22 из которых посвятил ТНВ, отметил гендиректор АО «ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

Журналист работал корреспондентом и ведущим программы «Новости Татарстана», создавал репортажи, аналитику и расследования. Входил в Президентский пул и был спецкором правительства РТ и Госсовета. Его работы стали эталоном профессиональной журналистики.

В 2005 году он возглавил Дирекцию информационных программ на русском языке, а в 2012-м — стал главредом телеканала «ТНВ-Планета». С 2016 года продюсировал выпуски «Новостей Татарстана».

Аминов выразил соболезнования семье Фархуллина, отметив его преданность профессии и высокий профессионализм.

Напомним, гражданская панихида пройдет сегодня в 13:00 у главного входа телеканала ТНВ по адресу:
Казань, ул. Шамиля Усманова, 9.

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