Сегодня состоится прощание с продюсером ТНВ Радиком Фархуллиным

Гражданская панихида пройдет сегодня в 13:00 у главного входа телеканала ТНВ по адресу:
Казань, ул. Шамиля Усманова, 9.
Напомним, продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин скончался на 50-м году жизни после тяжелой болезни.
Карьерный путь
Фархуллин пришел на телевидение в 2003 году, присоединившись к команде первого спутникового канала Поволжья «Новый Век» (ТНВ).
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2005 — главный редактор Дирекции информационных программ на русском языке
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2012 — возглавил выпуски новостей на «ТНВ-Планета»
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2016 — продюсер ежедневных выпусков «Новостей Татарстана»
Награды и признание
За профессиональные достижения был удостоен:
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«Хрустальное перо – Бәллүр каләм» (2010)
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Грамота «Татмедиа» (2013)
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Звание «Заслуженный работник печати Республики Татарстан» (2023)