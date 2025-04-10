Сегодня состоится прощание с продюсером ТНВ Радиком Фархуллиным

Гражданская панихида пройдет сегодня в 13:00 у главного входа телеканала ТНВ по адресу:

Казань, ул. Шамиля Усманова, 9.

Напомним, продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин скончался на 50-м году жизни после тяжелой болезни.

Карьерный путь

Фархуллин пришел на телевидение в 2003 году, присоединившись к команде первого спутникового канала Поволжья «Новый Век» (ТНВ).

2005 — главный редактор Дирекции информационных программ на русском языке

2012 — возглавил выпуски новостей на «ТНВ-Планета»

2016 — продюсер ежедневных выпусков «Новостей Татарстана»

Награды и признание

За профессиональные достижения был удостоен: