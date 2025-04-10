Сегодня состоится прощание с продюсером ТНВ Радиком Фархуллиным

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Город
10 апреля 2025  11:19

Гражданская панихида пройдет сегодня в 13:00 у главного входа телеканала ТНВ по адресу:
Казань, ул. Шамиля Усманова, 9.

Напомним, продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин скончался на 50-м году жизни после тяжелой болезни.

Карьерный путь

Фархуллин пришел на телевидение в 2003 году, присоединившись к команде первого спутникового канала Поволжья «Новый Век» (ТНВ).

  • 2005 — главный редактор Дирекции информационных программ на русском языке

  • 2012 — возглавил выпуски новостей на «ТНВ-Планета»

  • 2016 — продюсер ежедневных выпусков «Новостей Татарстана»

Награды и признание

За профессиональные достижения был удостоен:

  • «Хрустальное перо – Бәллүр каләм» (2010)

  • Грамота «Татмедиа» (2013)

  • Звание «Заслуженный работник печати Республики Татарстан» (2023)

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